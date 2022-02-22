/681127/بعد-انتهاء-أزمة-باسم-سمرة-وتركي-آل-الشيخ-شاهد-تعرض-منورة-بأهلها-بهذا-الموعد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام أزمة قوية بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والفنان باسم سمر بعد أن خرج الاخير ليدافع عن الفنان محمد صبحي متطاولا على تركي آل الشيخ.

دوت الخليج

يرصد موعد عرض مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد

وجاء رد تركي آل الشيخ على باسم سمرة بذلك الوقت، من خلال قيام منصة شاهد الإلكترونية، بحذف الدعاية الخاصة بمسلسله الجديد «منورة بأهلها»، قبل ساعات قليلة من عرضه، وهو ما أجبر الفنان باسم سمرة على للإعتذار.

عرض مسلسل منورة بأهلها 6 مارس

وأعلن محمد أمين راضي منذ قليل الموعد الجديد لعرض الملسال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: مفيش حد بيتقتل مرتين في ليلة واحدة، وتبقى قضية قتل عادية، مسلسل منورة بأهلها يوم 6 مارس، إن شاء الله.

المنشور المتسبب في أزمة باسم سمرة مع تركي آل الشيخ ووقف مسلسل منورة بأهلها

وكان قد أتى المنشور المتسبب في وقف عرض مسلسل منورة بأهالها، على النحو الآتي: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

باسم سمرة يعتذر بشكل رسمي لتركي آل الشيخ

الجدير بالذكر أنه اعتذر باسم سمرة من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.

وتابع: تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وبعتذرله عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، وأنا بعيد شوية عن التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد.