/681136/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-موقف-عبد-المنعم-ومعلول-من-مباراة-صن-داونز

تحدث سيد عبد الحفيظ ميدر الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام مصر المقاصة بالأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: " بيرسي تاو جاهز ولكن وفضل الجهاز الفني ‏إراحته اليوم أمام مصر المقاصة وسيكون متواجدًا بنسبة كبيرة أمام صن داونز وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

وأضاف: " أيمن أشرف فرصته للحاق بمباراة صن داونز قد تكون صعبة، ولكن سيتم تقييم موقفه بصورة مستمرة حتى يعود للمشاركة بشكل طبيعي".

وزاد: "علي معلول لم يشارك أمام مصر المقاصة وحصل على راحة بسبب بعض الإجهاد في السمانه ولكنه سيكون جاهز لمباراة صن داونز".

وأردف: " كذلك محمد عبد المنعم فهو حصل على راحة أيضًا وجاهز للمواجهة الهامة القادمة، فموسيماني فضل إراحة كل هؤلاء الللاعبين خوفاً عليهم من الإجهاد قبل مباراة صن داونز".

موسيماني: الأهلي يمتلك لاعبين هم الأفضل في قارة أفريقيا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حول مباراة فريقه امام مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اللعب للنادي الأهلي ليس سهل ولذلك تأخرت بداية ميكيسونيليظهر أمام المقاصة بشكل مميز وقدم لقاء كبير، وقُمت بتديله لجعله متعطشاً للمزيد".

تصريحات موسيماني

وأضاف: "الأهلي يمتلك لاعبين هم الأفضل في قارة أفريقيا في الوقت الحالي، ولا يوجد اي لاعبين في افريقيا غيرهم شاركوا في نهائي كأس العرب كأس امم افريقيا وبعدها في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وزاد: "محظوظ بالتواجد في الاهلي الذي يشارك على أعلى المستويات، واللاعبين بشر ولديهم عائلات ولابد ان يحصلوا على بعض الوقت معهم، فهم مضغطون بشكل كبير ".

وأختتم قائلاً: "تحكمنا في مجريات اللقاء منذ البداية للنهاية بأداء مميز، وهذا لا يحدث دائما، وأتمنى ان نكون بنفس المستوى أمام صنداونز ونسجل 4 اهداف أيضاً".

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة

1- الأهلي 22 نقطة

2- بيراميدز 20 نقطة

3- الزمالك 19 نقطة

4- سموحة 18 نقطة

5- فاركو 15 نقطة

6- المصري 14 نقطة

7- الاتحاد السكندري 13 نقطة