في الدقيقة 63 .. بوليسيتش يضيف الهدف الثانى تشيلسي فى مرمي ليل بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في إحراز الهدف الثاني له في مرمي ليل الفرنسي ليتقدم بنتيجة 2-0 في المباراة المقامة حالياً على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ذهاب دوري الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022.

جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 63 من عمر اللقاء مستغلاً خطأ دفاع نادي ليل. وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة الثامنة من خلال ضربة رأسية إثر عرضية مميزة من ركنية حكيم زياش، حيث يخوض اللاعب مباراته الخمسين أساسيا مع نادي تشيلسي.

وواجه تشيلسي نظيره ليل ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين بمرحلة دور المجموعات بموسم 2019 / 2020، ونجح بطل النسخة الأخيرة في الفوز بهما.

كما استطاع تشيلسي تسجيل 4 أهداف ضد ليل، فيما سجل النادي الفرنسي هدفين، ويعتبر تامي أبراهام مهاجم الفريق اللندني السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد هدفين.

وواجه تشيلسي الفرق الفرنسية بمسابقة دوري الأبطال 18 مرة، فاز في تسع مباريات، وخسر في خمسة، وتعادل أربع مرات.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام ليل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا، كريستنسن، تياجو سيلفا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، بوليسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: زياش، هافيرتز.

بدلاء تشيلسي أمام ليل كالتالي: كيبا، جورجينيو، لوكاكو، فيرنر، لوفتوس تشيك، تشالوباه، ساؤول، ماسون مونت، كينيدي، سار، فايل، بتينلي.

بينما جاء تشكيل فريق ليل كالتالي: "جارديم - سيليك ، فونتي ، بوتمان ، دجالو - سانشيز ، زيكا ، أونانا ، أندريه ، بامبا - ديفيد".

ويدخل تشيلسي حامل اللقب مباراة اليوم باحثا عن الفوز بنتيجة كبيرة من أجل حسم بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة، قبل مواجهة العودة في فرنسا.

وتخوض كتيبة البلوز، بقيادة الألماني توماس توخيل، لقاء ليل بمعنويات معنوية مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة فى تاريخ النادى، عقب الفوز على فريق على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، فضلا عن استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه كريستال بالاس، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، الماضي على ملعب "سيلهرست بارك".

ويسعى توخيل للحفاظ مع تشيلسي على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لاسيما أن مواجهة ليل صاحب المركز العاشر في الدوري الفرنسي قد تكون سهلة على الورق بالنسبة إلى البلوز.

كما يتسلح تشيلسي بجماهيره الراغبة فى الاحتفال بلقب مونديال الأندية مع اللاعبين، حيث إن مواجهة ليل ستكون الأولى على ستامفورد بريدج معقل البلوز، بعد التتويج بالبطولة العالمية.

كان تشيلسي توج بطلا للنّسخة الماضية من البطولة بعد التفوق على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون مقابل، ثم استكمل سحره الأوروبي بحصد لقب السوبر الأوروبي على حساب فياريال، قبل الفوز مؤخرا بمونديال الأندية.

في حين أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقطة، وبات بعيدًا بنسبة كبيرة عن تحقيق اللقب في ظل تصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة احتلال ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني برصيد 57 نقطة.