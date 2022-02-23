شركة تذكرتي تعلن : التطعيم بلقاح كورونا شرط حضور مباراة مصر والسنغال

قال أحمد السحار، مشرف أول فريق عمليات شركة تذكرتي، إن إنه بعد الاجتماع الذي عقد مع وزارة الشباب والرياضة اليوم، تم عقد اجتماع داخلي بالشركة بشأن وضع كل الاستعدادات الخاصة بدخول الجماهير لمباراة المنتخب الوطني والسنغال، في إحدى مباراتي التأهل لكأس العالم بالقاهرة.

أضاف السحار، مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أنه يجب تحديث المعلومات الخاصة بالـ FAN- ID لكل شخص يسجل على الموقع الإلكتروني لشركة تذكرتي، بسبب وضع شرط الحصول على التطعيم لحضور المباراة. وتابع: "الناس اللي مش مقدمة على الموقع هتدخل تعمل تسجيل من الأول، وهينتظر الموافقة الأمنية خلال فترة قصيرة، وأول ما يستلم الـ FAN- ID والرقم السري يستجيل الدخول لحجز التذكرة، أما المسجلين على الموقع الإلكتروني، لازم الناس كلها تعمل تحديث للمعلومات على الموقع". وكان كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قد قرر انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر. كما تقرر بشكل نهائى انطلاق المعسكر فى القاهرة، حيث تقام المباراة بشكل رسمى باستاد القاهرة الدولى، وينتظر اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير.

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