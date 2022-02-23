/681144/رئيس-مصلحة-الشهر-العقارى--القانون-الجديد-هدفه-تبسيط-وتسهيل-الاجراءات-على-المواطنين

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، ان زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم لمصلحة الشهر العقارى بمنطقة رمسيس ،تاريخية ، حيث تاتي فى اطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء المصلحة ،ولتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءتها، هذا بجانب انها تاتى تزامنا مع موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى.

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كما اوضح ياقوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على cbc ، ان ملخص هذا القانون هو تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين ، حيث كانت مده الطلبات سنتين واكثر ، لكن الان وضعنا سقف زمني 30 يوم ،ولو هناك تظلم 37 يوما فقط، هذا بالاضافة انه يمكن تقديم الطلبات يدويا والكترونيا، ايضا ينص القانون على فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وانهى تسلسل الملكية كشرط لها، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكتسبة للملكية من وضع اليد لمدة تصل الي 15 عاماً حيازة هادئة مستقرة، و الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عرفي لمدة تصل الى 5 أعوام، بالاضافة الى إلغاء المادة 26 وهى مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" اختصارا للوقت والجهد .

كما اكد ياقوت انه تم وضع عقوبه مشددة لتقديم اي اوراق مزورة من اجل تسجيل عقار كحد ادنى سنة و 50 الف جنيه غرامة، وبالنسبة للرسوم لم تمس القانون باى شيء وهي 500 جنيه حد ادنى للتسجيل والحد الاقصى 2000 جنيه، واوضح ان وزير العدل وضع 7 نماذج ستنشر على المواقع الالكترونيه وكل مواطن يستخدم النموذج المناسب الذى يتطابق مع حالته .

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

الجدير بالذكر ، ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد مساء امس، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة ، ورافقه المستشار عمر مروانوزير العدل، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واكد خلال زيارته ، انتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيدًا فى ذات الوقت بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

وقام رئيس الوزراء خلال زيارة مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس، بتفقد عدد من مكونات المكتب للتعرف على أعمال التطوير التي تمت، ضمن خطة التحديث التي تخضع لها كافة مقار مصلحة الشهر العقاري، وشاهد عدداً من المحررات القديمة التي تعكس تاريخ المصلحة وعراقتها.

وزير العدل: هذه زيارة تاريخية تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم على تعديلات قانون الشهر العقارى

من جانبه، أكد وزير العدل، أن هذه زيارة تاريخية، حيث تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتأً إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.

وأضاف الوزير أن مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذي يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذي تم تطويره مع الحفاظ على السمات المعمارية له، لافتأً إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكافة الادارات الفرعية، ويضم كافة الأصول والمستندات المصرية، ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة، والعقود التاريخية، لكي يعرف المواطن المصري أن مصلحة الشهر العقاري منذ انشائها قبل زمن بعيد تمارس دورها في الحفاظ على ممتلكات المصريين وحقوقهم.