نشرة أخبار الفن: سؤال يُعرض محمد فراج وبسنت شوقي للانهيار.. حقيقة استبعاد إبراهيم عيسى من مهرجان أسوان.. وهذا تفاصيل مرض سمير صبري

/681138/نشرة-أخبار-الفن-سؤال-يعرض-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-للانهيار-حقيقة-استبعاد-إبراهيم-عيسى-من-مهرجان-أسوان-وهذا-تفاصيل-مرض-سمير-صبري

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

سؤال يتسبب في انهيار بسنت شوقي ومحمد فراج

تسبب برنامج «ABtalks»، في وقوع الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج في وصلة بكاء شديدة، بسبب إحدى الأسألة التي طلب من فراج سؤالها لبسنت، ما أدى إلى لجوء الثنائي لتوقف التصوير، واتى السؤال على النحو الآتي: «لو دي آخر مرة هتشوفيني فيها هتقوليلي إيه».

الجدير بالذكر أنه بُدى على محمد فراج علامات الدهشة في بداية الأمر، ثم طلب أن يتوقف التصوير، وبعد إلقاء السؤال على بسنت شوقي انهارت بالكباء، وقالت: «مش عارفة ممكن أقول ايه، أنا لو عندي مشهد تمثيل برتجله، لأنها لحظة صعبة».

حقيقة استبعاد إبراهيم عيسى من لجنة تحكيم مهرجان أسوان

بعد أزمة إبراهيم عيسى بسبب تصريحاته المثيرة عن المعراج، ووقف برنامج وإحالته للتحقيق، توقع البعض بأنه لن يشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة ضمن لجان التحكيم، لكن الحقيقة أنه لازل إبراهيم عيسى حتى الآن ضمن لجنة تحكيم المهرجان ولم يتم استبعاده.

تفاصيل مرض الفنان سمير صبري

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل مرض الفنان سمير صبري، مشيرة إلى أنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري قسطرة يوم الخميس المقبل، جاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة on.

أول تعليق من سكرتير نقابة الموسيقيين على مكالمة حمو بيكا المسربة

خرج أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية عن صمته ليتعود للفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد أن انتشر له مكالمة مسربة يتهم خلالها السكرتير بأخذ رشوة من مطربي المهرجانات وتزوير أوراقهم للحصول على تصريحات للغناء، فقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي، عبر قناة etc: «مش هسيب حقي من حمو بيكا مهما كان».

أول ظهور لرشوان توفيق بعد تعافيه من فيروس كورونا

وظهر رشوان توفيق في فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يقبل يداي الفنانة دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها، ويعد هذا الظهور هو الأول له بعد أن شهدت حالته في الأيام الماضية تدهور كبير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.