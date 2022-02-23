/681139/تشيلسي-يضرب-ليل-بثنائية-في-دوري-أبطال-أوروبا

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا تشيلسي مباراة منذ بدايتها وأستطاعوا أن يحسموها لصالحهم بعد نجاحهم في تسجيل هدفين، من خلال عدة محاولات، بينما أعتمد ليل الفرنسي على الهجمات المرتدة الذي لم تشكل أي خطورة على مرمى الفريق الإنجليزي.

وأفتتح كاي هافيرتز الأهداف مبكرا في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وظل البلوز في الهجوم حتى نجحوا في تسجل الهدف الثاني عن طريق كريستيان بوليسيتش، لينهي آمال ليل في العودة خلال اللقاء.

لتنتهي المباراة في الأخير بنتيجة 2/0، ليتفوق تشيلسي في مباراة الذهاب قبل أن يذهب لفرنسا على ملعب ليل قي لقاء العودة.

تشكيل تشيلسي أمام ليل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا، كريستنسن، تياجو سيلفا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، بوليسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: زياش، هافيرتز.

بدلاء تشيلسي أمام ليل

كيبا، جورجينيو، لوكاكو، فيرنر، لوفتوس تشيك، تشالوباه، ساؤول، ماسون مونت، كينيدي، سار، فايل، بتينلي.

تشيلسي يتوج بالكأس العالم

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".