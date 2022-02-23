/681140/رئيس-إفريقية-النواب-يفوز-بعضوية-مجلس-إدارة-جمعية-رجال-الأعمال-المصريين

فاز النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بانتخابات اعضاء مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ضمن 11 مرشحاً فازو بعضوية مجلس إدارة الجمعية لدورة 2022-2026.

يذكر أن الانتخابات أجريت اليوم الثلاثاء بين 16 مرشحاً بقائمة من تقدموا بأوراق ترشيحهم في سبتمبر الماضي.

وفاز كل من بعضوية الدورة الجديدة وفقا للترتيب الأبجدي، النائب المهندس أحمد صبور، والمهندس حسن الشافعي، والمهندس على عيسى، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، والمهندس محمد ایمن کمال الدین قره، والنائب عادل اللمعي، والمهندس مهند طه خاك، والدكتور نادر رياض.

وكان النائب شريف الجبلى، فاز برئاسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وذلك بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى بالتزكية،والنائب عمرو هندى، وكيل أول، والنائب سعداوى راغب وكيل ثانى، والنائبة رشا أبو شقرة بأمانة السر.