هل سيتم رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان؟.. اعرف الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وقال رجائى فى تصريحات تليفزيونية له، إنه لا صحة لـ زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا، مشددا على أن سعر تذاكر حديقة الحيوان لم يُمس منذ 8 سنوات.

وأضاف أن سعر تذكرة حديقة الحيوان ثابت ولم يتغير وهو 5 جنيهات فقط، لافتا إلى أن حديقة الحيوان ستفتح أبوابها اليوم الأربعاء للجمهور بسعر تذكرة 5 جنيهات، ومجانا بالنسبة للأطفال الأقل من 5 سنوات.

وعن ارتفاع سعر تذكرة حديقة الحيوان إلى 65 جنيها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، قال، رجائى، إن سعر تذكرة حديقة الحيوان يكون 65 جنيها يوم الثلاثاء فقط، لأنه الإجازة الرسمية للحديقة ويتم فيه إجراء الصيانات اللازمة، ولا يكون هذا السعر للأفراد وإنما من خلال شركات سياحية أو مجموعات، وبحجز مسبق.

وأضاف أن حديقة الحيوان فُتحت يومى الثلاثاء السابق والأسبق فقط نظرًا للضغط على زيارة الحديقة خلال إجازة نصف العام، وكان سعر التذكرة كما هو 5 جنيهات، أما سعر الـ65 جنيهًا فيكون لتذكرة مجمعة تشمل الدخول وزيارة بيت الزواحف والمتحف، وهي للأفواج السياحية وبحجز مُسبق، وهو سعر قديم وساري منذ عام 2018.

جدير بالذكر، أن حديقة الحيوان بالجيزة تفتح أبوابها للجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.