/681076/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-عمرو-درويش-بشأن-انتشار-القمامة-بمدن-وقرى-القليوبية

تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار القمامةوالنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة جديدة، فضلا عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد.

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وأكد درويش، أن ذلك الأمر ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث انفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامةللحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثالثاء الموافق 25 من يناير سنة 2022 ،فيما يخص موقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم النظافة المحصلة لصالح محافظة القليوبية على فواتير الكهرباء.

قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

وكانت قد عقدت جتماعا أمس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

و قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشريع، فهناك تشريعات تصدر لحل مشكلات ولكن إذا لم يطبق التشريع لن تحل المشكلات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلى ضرورة تطبيقه وأن تكون لائحته التنفيذية شارحة للقانون ومفسرة له وتساعد على حل مشكلات المنظومة وفض أى تشابكات.