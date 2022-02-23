تقلبات حادة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن "يؤثر علينا منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا".

ولفتت الأرصاد إلى حالة الطقس اليوم تشهد وجود نشاط لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تسجيل ارتفاع فى درجات الحراة خلال فترات النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى فى بداية اليوم 24 درجة مئوية بالقاهرة، وتصل لـ25 و26 درجة على وجه قبلى ومحافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح ستنشط مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، وطالب مصابى الأمراض الصدرية الحذر فى تلك الأجواء.