تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تتساقط الأمطار المتوسطة، تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة".

وأضافت: "بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة و جنوب سيناء".

ولفتت الأرصاد إلى نشاط لـ الرياح التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.