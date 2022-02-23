طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية المؤثرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يؤثر منخفض جوى على البحر المتوسط على طقس اليوم يصاحبه حوض جوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا على محافظات جنوب الوجه البحرى وتمتد إلى القاهرة.

وكشف الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تسجيل ارتفاع فى درجات الحراة خلال فترات النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى فى بداية اليوم 24 درجة مئوية بالقاهرة، وتصل لـ25 و26 درجة على وجه قبلى ومحافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc، أن الرياح ستنشط مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، وطالب مصابى الأمراض الصدرية الحذر فى تلك الأجواء.