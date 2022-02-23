عاجل.. بسام راضى: الرئيس السيسى تفقد فجر اليوم الكلية الحربية

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بجولة تفقدية فجر اليوم إلى مقر الكلية الحربية.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد عاد إلى أرض الوطن مساء امس الثلاثاء بعد زيارة إلى دولة الكويت. صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى. كان الرئيس السيسى قد أجرى خلال زيارته إلى دولة الكويت مباحثات هامة مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، وناقشت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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