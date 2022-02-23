/681149/موعد-مباراة--أتلتيكو-مدريد--أمام-مانشستر-يونايتد-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة مانشستر يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءًعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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حقق فريق أتليتك بيلباو الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، ضمن مباراة قبل النهائي بالسوبر الإسباني المقام على ملعب " الملك فهد" بالمملكة العربية السعودية.

وكانت المباراة متقاربه في المستوى بين الفريقين فكلامها حاول أن يفوز من خلال هجمات شكلت خطورة على الحارسين، قبل أن يعود أتليتك بيلباو بريمونتادا تاريخية بعد تأخره أمام أتليتكو مدريد.

وأفتتح الأهداف أوناي سيمون في الدقيقة 62 بعدما أحرز هدف في مرماه لصالح أتليتكو مدريد، ثم عادوا بيلباو مرة أخرى وسجلوا الهدف الأول عن طريق بيراي ألفاريز في الدقيقة 77 ثم عزز نيكو ويليامز بالهدف الثاني بادقيقة 81.

لتنتهي المبارة بفوز غالي لأتليتك بيلباو الذي ضرب موعداً في النهائي مع ريال مدريد بعدما تفوق الملكي أمس على برشلونة 3/2 في لقاء ماراثوني.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.