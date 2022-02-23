القمة المصرية الكويتية فى قصر بيان بالكويت تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد حرص مصر على استقرار وأمن الـكـويـت وكـل الدول الخليجية الشقيقة فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، مشددًا على أن ذلـك جـزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأشار إلى الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى، أمس فى قصر بيان بالكويت مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس شكر أخاه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.

ومن جانبه، رحب الأمير نواف الصباح بالرئيس فى الكويت، وأشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتى على كل الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالكويت فى مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير نواف الصباح الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجًا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فـى الوطن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظـر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية/ الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بينهما، خصوصًا فى ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المصرية/ الكويتية فى القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وتم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمى، حيث تم التأكيد فـى هـذا الإطـار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التى تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.

كما تناولت صحيفة "الأخبار" باهتمام لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قصر بيان بالكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت، بحضور وفدى البلدين، حيث ذكرت أن الرئيس السيسى أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والكويت وما يجمع البلدين الشقيقين من مصير ومستقبل واحــد.

وأشار الرئيس السيسى إلى حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمــة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيسى من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية تصريحه بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ومن جانبه، رحب ولى العهد الكويتى بالرئيس، وأكد على التقدير والمودة التى تكنها دولـــة الــكــويــت لمصر قــيــادة وشعبا فى ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التى تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فــى بذل الجــهــود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية.

وتحت عنوان "السيسى: نتطلع لتحقيق التكامل الاقتصادى ومواجهة التحديات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلــى إطــار مستدام مــن التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تمــوج بها المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى مع الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى بحضور وفدى البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بــســام راضـــى المتحدث الــرســمــى بــاســم رئــاســة الجــمــهــوريــة قوله إن الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فــضــلا عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد.

ومن جانبه؛ رحب رئيس الوزراء الكويتى على الكويت، بالرئيس ضيفا عزيزا وأكد عمق الروابط التى تجمع بــين البلدين الشقيقين، وحـرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلـــك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد اسـتـعـراض سبل دفع العلاقــات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خصوصا فى ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز أعمال اللجنة فى اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وتحت عنوان "السيسى يدعو لمبادرة لتحقيق أقصى استغلال للغاز وانتقال عادل للطاقة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى العمل سويا على مبادرة مشتركة تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعى ليصبح أكثر صداقة للبيئة لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل الإعداد للمبادرة وبحث التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق ذلك من أجل استعراض المبادرة خلال قمة المناخ القادمة.

وتحت عنوان "السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى عهد السعودية بيوم التأسيس"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى الشقيق، بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بـ"يوم التأسيس".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": “أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى الشقيق، بمناسبة يوم التأسيس، الذى يعبر بصدق عن العمق التاريخى للمملكة العربية السعودية، ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التى شهدتها على جميع المستويات فى ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم".