«الشباب» تعلن شروط المشاركة فى صالون المتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإتاحة الفرصة للشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعى المجتمعى والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد فى وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة فى مواجهة تلك القضايا، وسيتم إعداد مجموعة من الحوارات والنقاشات التى تتناول موضوع المتغيرات المناخية وقضايا الوعى الشبابى خلال الفترة القادمة بعدة محافظات ابتداء من شهر مارس المقبل، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وسيتم نشر إعلان خاص بموعد ومكان التنفيذ لكل لقاء.

وبالنسبة لشروط المشاركة باللقاء الأول تتضمن ان تكون المرحلة السنية من 18عاما حتى 40 عام، ويقوم الشاب الراغب بالاشتراك فى فعاليات الصالون الثقافى باستيفاء استمارة الاشتراك واستيفاء جميع البيانات والمعلومات التى تتضمنها الاستمارة:

(الاسم، السن، صورة شخصية، صورة الرقم القومى، رقم الهاتف، العنوان، تحميل الورقة البحثية). من خلال الرابط:

‏ https://www.emys.app/sport/research



ويقوم الشباب بإعداد ملخص ورقة بحثية عن المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى.



أما عدد صفحات الورقة البحثية يتراوح من 3-5 صفحات فقط، بالإضافة لكتابة الأسئلة التى يرغب المشارك طرحها أثناء الصالون وتتناول الورقة البحثية مجموعة من المقترحات العلمية لحل مشكلة المتغيرات المناخية من وجهة نظر المشارك (المشكلة وطرح الحلول)، ويراعى سلامة العمل اللغوية وعدم الخروج أو الإخلال بمضمون الورقة البحثية.

وتقدم الورقة البحثية مكتوبة على الكمبيوتر بنط (15) Arabic Simplified والعنوان بنط (18) Arabic Simplified ويتم تحميلها على الموقع (Pdf)، وذلك فى موعد غايته يوم 3 مارس 2022.

وسيتم دعوة وتكريم أفضل 3 ورقات بحثية أثناء الصالون الثقافى.