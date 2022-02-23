جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة شكر من يوسف بن صالح الصالح، رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بمملكة البحرين، على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وكانت مصر قد استقبلت وفود العديد من الدول الإسلامية فى القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2022 لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذى جاء بعنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، الذى جاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشاد الصالح فى الرسالة بجهود مصر الرائدة فى العمل على تعزيز السلام الإنسانى وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهود وزير الأوقاف فى الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولى رفيع المستوى، وما أسفر عنه من توصيات فى غاية الأهمية تُوجت بصدور "وثيقة القاهرة للسلام"، التى ستشكل الأرضية والمنطلق للعمل بتكاتف دولى على ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنسانى المشترك فى أنحاء العالم وهو مطمح تسعى إليه كل الأديان وتتطلع إليه كل شعوب الأرض، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأوقاف الجعفرية بالبحرين: وثيقة القاهرة للسلام ترسخ المواطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.