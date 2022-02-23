عاجل- منخفض جوى.. الأرصاد تصدر تحذيرا من طقس المساء

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه تسود أجواء هادئة حتى الآن على القاهرة والدلتا، ولكن لا تخلو من الغبار على إثر هبوب رياح جنوبية هادئة قادمة من امتداد منخفض جوى على سطح البحر المتوسط، على أن تتبدل الأحوال مع دخول المساء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا.

وأضافت: "كما تتوافر فرص لسقوط الأمطار على الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد إلى القاهرة".

وتابعت: "أما عن السواحل الغربية: فأقصى غرب البلاد عند السلوم فهو تحت السحب الكثيفة الممطرة تتقدم تدريجيا مع الوقت لتشمل مطروح والإسكندرية. كما تنخفض درجة الحرارة على كل الأنحاء".

واختتمت أن الحرارة الآن على القاهرة 19 والرؤية الأفقية 4000 متر.

العظمى الصغرى

القاهرة 23 10

الإسكندرية 22 11

وادى النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 22 11

السلوم 20 10

سيوة 24 08

بورسعيد 24 12

دمياط 23 11

الزقازيق 23 11

المنصورة 22 10

الاسماعيلية 24 10

السويس 24 11

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 23 12

نخل 23 04

نويبع 25 15

طابا 22 13

كاترين 20 04

الطور 24 11

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 12

الفيوم 24 09

بنى سويف 25 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 27 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

ادفو 28 11

أبوسمبل 26 11

الوادى الجديد 28 06

شلاتين 27 12

ابو رماد 26 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14