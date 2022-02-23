عاجل- السيسى يوجه طلبة الكلية الحربية بالتحلى بالقيم العسكرية النبيلة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا مشاركا الطلبة فى الأنشطة الصباحية.

وفى إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع الطلبة دار حوار مفتوح بينه وبين والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلى والخارجى من أجل تعزيز التنمية الحالية فى مصر وكذلك تحقيق الاستقرار فى المنطقة فى ظل التحديات الإقليمية المختلفة فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وكل دول العالم بما فى ذلك على الصعيد العسكرى موضحا مجمل القضايا فى المنطقة والثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.



ووجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار فى الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة فى تلقى العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب.

كما وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصرى العظيم.