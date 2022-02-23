الرئيس السيسى يقوم بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.

وقد وجه السيد الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وقد وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم.