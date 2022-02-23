وزير النقل يستقبل سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في...

1. بحث آخر المستجدات الخاصة بمشروعات توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد من شركة بلاسر النمساوية

2. سرعه تفعيل الشراكه مع فويست ألبين لانشاء خط جديد لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية والاشراف على الخط الحالي

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل الدكتور /جورج شتلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية وحضر اللقاء قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل

اكد وزير النقل ان هذا اللقاء يأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزاره النقل لتطوير مرفق السكه الحديد بكافه قطاعاته سواء في مجال البنيه التحتية او الوحدات المتحركه او نظم الاشارات اوغيرها من القطاعات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا التطوير مؤكدا على التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع الشركات النمساويه في هذا المجال

و بحث الوزير خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركه الجاري تنفيذها حيث تم التباحث مع شركة بلاسر النمساويه حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعات توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد للهيئه القوميه لسكك حديد مصر لزياده معدلات السلامه والامان على خطوط السكك الحديديه المختلفه وكذلك لشبكة القطار الكهربائي السريع كما تم التاكيد على ضرورة التعاون لانشاء مركز صيانه بمصر للقيام باعمال الصيانه والتاهيل لعدد من الماكينات التي سبق توريدها بالاضافه الى الماكينات التي ستورد حديثا وذلك بهدف الحفاظ على الماكينات و الحفاظ على المستوى الفني الجيد لها وزيادة عمرها الافتراضي كما تم مناقشة التقدم في مشروع الشراكه بين شركه فويست البين النمساويه فيما يخص اعمال المفاتيح ورش الانتاج بالعباسيه لانتاج المفاتيح وتزويد الورش بالتكنولوجيا الحديثه

حيث اكد وزير النقل على ضروره سرعه تفعيل هذه الشراكه على ان تقوم الشركه النمساويه بانشاء خط جديد بالكامل وتشغيله تحت ادارتها الانتاج المفاتيح في مصر والاشراف على الخط الحالي الذي ينتج المفاتيح في ورش العباسيه للسكك الحديديه مؤكدا علي ان تصنيع كافه المفاتيح الخاصه بكافة مشروعات الوزاره الجديده والحاليه سواء في السكك الحديديه او مترو الانفاق سيتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع الشركه النمساويه

ثم قامت الشركات النمساوية باستعراض قطاعات السكك الحديدية المختلفة التي من الممكن التعاون المستقبلي بين الجانبين لتنفيذها مثل مشروعات تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية وتوريد معدات ذات تكنولوجيا خاصة لفحص مكونات السكة والوحدات المتحركة وكذلك امكانية التعاون في مجال دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات بدءا من التخطيط ودراسة الجدوى وصولاً للبنية التحتية وأكد الوزير على ضرورة تكثيف القاءات بين الشركات النمساوية وهيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في كافة المشروعات المتفق عليها ودراسة المشروعات التي يمكن التعاون المستقبلي المشترك وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية