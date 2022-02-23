/681156/موعد-طرح-أغنية-أحمد-سعد-عليكي-عيون-كاملة

نشر الفنان أحمد سعد جزء من أغنيته الجديدة ع"عليكي عيون"، من خلال صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيب، وذلك يوم 13 فبراير أحتفالًا بعيد الحب، وأعلن سعد عن نزول النسخة الكاملة للأغنية.

دوت الخليج يرصد موعد صدور النسخة الكاملة لأغنية عليكي عيون للفنان أحمد سعد أحمد سعد يعلن عن موعد صدور أغنية عليكي عيون كاملة نشر أمس الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له وهو غني مقطع من أغنيته الجديدة عليكي عيون، وقال:"استنوا الأغنية كاملة بكرة إن شاء الله الساعة ه على قناتي على اليوتيوب"، وذلك استكمال لما نشره يون 13 فبراير قبل عيد الحب بيوم، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وتوزيع أحمد سعد نفسه. كلمات أغنية أحمد سعد عليكي عيون عليك عيون سحرها غلاب والقلب أهو داب مداري عينيك عليك عيون بتاخدني قوام بقى ده إسمه كلام الله إيجازيك وأنا كنت مالي أول ما عينك جات في عيني إيه جارى لي أول ما عينك جات في عيني إيه جارى لي إيه جارى لي يا ناس عليك عيون سحرها غلاب والقلب أهو داب مداري عينيك عليك عيون بتاخدني قوام بقى ده إسمه كلام الله إيجازيك ده كان لي فين يا سلام، يا سلام مش لاقي كلام يحكي لأنا فيه ده كان لي فين مكتوب لي أذوب من نظرة يذوب وأنا هعمل إيه ده كان لي فين يا سلام، يا سلام مش لاقي كلام يحكي اللي أنا فيه ده كان لي فين مكتوب لي أدوب من نظرة يدوب وأنا هعمل إيه وأنا كنت مالي أول ما عينك جات في عيني إيه جارى لي أول ما عينك جات في عيني إيه جارى لي إيه جارى لي يا ناس أحمد سعد ينتظر مولوده الجديد شارك الفنان أحمد سعد متابعيه على حسابه الرسمي على إنستجرام، في بداية شهر فبراير، فيديو له مع زوجته، وهما يعلنان أنتظارهما لمولودد جديد، وأعلنا عن نوع المولود من خلال البلونة الوردية والألوان الزهرية التي ملأت الأجواء.

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