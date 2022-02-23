عاجل- أول رد حكومى على عكارة مياه النيل (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بعد ظهور عكارة فى مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أن عكارة المياه فى نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمى إليها، بعد موجة الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذى يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه العكارة ليس لها أى تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضى الزراعية، وستختفى آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

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