الهجرة تضم برنامج «أصلى مصرى» إلى مبادرة «اتكلم عربى»

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا مع عدد من الشباب المصريين المقيمين بألمانيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لاستعراض البرنامج الذى أطلقوه بعنوان "أصلى مصرى" لتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية.





واستعرض المشاركون برنامج "أصلى مصرى"، مشيرين إلى أنهم مجموعة من المصريين يعملون تحت مظلة مؤسسة IKB فى ألمانيا بمركز "جسور الثقافة" والذى دشنه مجموعة من المصريين بألمانيا عام 2017 بمدينة ميونخ، وأنه تم إطلاق البرنامج لتعليم الأطفال اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والاطلاع على الثقافة والحضارة المصرية من خلال الأنشطة المختلفة، هذا بالإضافة إلى أن برنامج "أصلى مصرى" يستهدف أيضا مساعدة أولياء الأمور فى تنشئة الأطفال تنشئة متوازنة بين ثقافتين مختلفتين.

وأضافوا أنهم يستخدمون خلال عملهم رسوم متحركة ناطقة باللغة العربية وأفلام وثائقية وأغانى فلكلور، بالإضافة إلى أن لديهم مكتبة باللغة العربية خاصة للأطفال ما يقرب من 60 كتابا لمختلف الأعمار، وتم إعداد زيارات للأطفال إلى المتحف المصرى فى ميونخ، فضلا عن استخدام الأسلوب العلمى خلال عملهم وتعاملهم مع الأطفال وفى وضع الاستراتيجية الخاصة بهم.

وتابعوا أنهم بصدد التحضير لبرنامج محاضرات للأهالى من قبل أكاديميين متخصصين لدعمهم بأدوات علمية لتربية الأطفال بلغتين وثقافتين، مع استمرار وتكثيف أنشطة الأطفال الترفيهية-التعليمية، ودروس تعليم اللغة العربية لهم، وتوفير وسائط متعددة (أفلام، وكارتون، وألعاب، وأغانى)، تدعم الأهالى فى تعليم أطفالهم اللغة العربية خارج حدود الدروس والأنشطة، والعمل على نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بين المصريين فى مدينة بايرن كخطوة أولى ثم فى ألمانيا فى العموم.

وتناولت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، مشيرة إلى أنها مبادرة تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن المبادرة جاءت للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج.

وتابعت: "تم العمل خلال المبادرة بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر فى تدشين تطبيق للأطفال من عمر 3 لـ 6 سنوات، وفى الوقت الحالى نعمل على تطبيق جديد للمصريين بالخارج يهتم بالأطفال من سن 6 لـ 12 سنة، وبالتوازى مع ذلك مستمرون فى عمل معسكرات "اتكلم عربى" لتشجيع التحدث باللغة العربية والحفاظ على القيم والشخصية المصرية لأبناء الجيلين "الثانى والثالث" للمصريين بالخارج، والوقوف أمام حرب طمس الهوية فى الخارج هو ما نسعى إليه، وعلينا التأكيد أن هناك مسؤولية كبيرة جدًا أمام كل عائلة فى أن تتحدث وتتواصل مع أبنائها باللغة العربية".

وخلال اللقاء، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهد الشباب المبذول مع السلطات والحكومة الألمانية وأولياء الأمور والأطفال لإقامة هذه الأنشطة التى تستهدف الحفاظ على أبنائنا وهويتنا وكذا الحفاظ ايضا على لغتنا العربية، فضلا عن بناء استراتيجية واضحة والاستعانة بكل الوسائل واتباع الأسلوب العلمى فى تعلم اللغات لدى الأطفال.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم ضم البرنامج الخاص بهم إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وأنه سيتم إرسال عدد من الكتب الخاصة بتعليم الأطفال لهم للاستعانة بها خلال فعالياتهم، بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والثقافة وأيضا دار نهضة مصر، كما أبدت الوزيرة استعدادها للمشاركة فى الفعاليات التى يتم تنظيمها مع الأطفال بألمانيا فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، معربة عن رغبتها فى تعميم هذه التجربة فى الكثير من الدول لنصل إلى هدفنا فى الحفاظ على الهوية الوطنية فى إطار أيضا جهود الجاليات المصرية بالخارج.

وفى الختام، قدم المشاركون الشكر لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لعرض فكرة برنامج "أصلى مصرى" خلال هذا اللقاء، وثقتها وتشجيعها لجهودهم، معربين عن سعادتهم لضم البرنامج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى".