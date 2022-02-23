عاجل- اعتماد بعثات التعليم العالى لـ28 دولة

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 (الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، والتى تشمل إيفاد لبعثات خارجية، إشراف مشترك، مهمة علمية ما بعد الدكتوراه، بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA.





وأشار الوزير إلى تقدم 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أنه تم قبول 133 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالى: "41 بعثة خارجية، 21 إشراف مشترك، 67 مهمة علمية، 4 للحصول على الماجستير"، وكان عدد الباحثات بنسبة تقارب 39% من إجمالى الباحثين لهذا العام.

وأضاف العزازى أن البعثات التى تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثيه فى 28 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بـ28 بعثة، يليها 23 بعثة للمملكة المتحدة، ثم كندا بـ13 بعثة، وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمى المتميز مثل: "جامعة هارفارد، جامعة ستانفورد، جامعة ييل، جامعة نورث ويسترن، كينجز كولدج، إمبريال كولدج لندن، جامعة كامبردج، جامعة كولومبيا البريطانية، جامعة ماكجيل".



يذكر أن عدد البعثات التى تم منحها للدارسين فى القطاع الطبى بلغ 60 بعثة بما يمثل نحو نصف العدد الإجمالى، بالإضافة إلى 22 بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء، و10 بعثات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدد من البعثات فى العديد من المحاور الدراسية مثل: (المياه – البيئة - تقنيات الصناعة الاستراتيجية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء - تطوير التعليم والتعلم - الاستثمار والتجارة والنقل - العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وجاءت جامعة المنيا فى مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات لحصولها على 14 بعثة لتتصدر قائمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات، وحصلت جامعة المنصورة والإسكندرية على 11 بعثة، وجامعة طنطا وأسيوط على 10 بعثات.