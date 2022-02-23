الرى: تنفيذ 195 مشروعا فى 20 محافظة بتكلفة 9.90 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بـ195 مشروعا حتى تاريخه، فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالى 9.90 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز "حياة كريمة" قد بلغت حوالى 1511 كم، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1513 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 3024 كيلومتر، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

ولفت إلى أن الوزارة دبرت 91 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 95.50 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية فى إطار المبادرة مثل "مراكز شباب، محطات رفع، محطات معالجة، مدارس، وحدات صحية، نقاط إسعاف، نقاط شرطة، مطافئ، مجمعات خدمية ومكاتب بريد، مواقف".

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.