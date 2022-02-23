السفير المصري في البوسنة والهرسك يستضيف لقاء بين وزيرة الخارجية البوسنية والسفراء...

قام السفير ياسر سرور بترتيب لقاء بدار السكن بين وزيرة خارجية دولة البوسنة والهرسك "بصيرة تركوفيتش" والسفراء العرب، حيث تم تناول أبرز ملامح العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك والدول العربية، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
استعرضت وزيرة الخارجية البوسنية رؤيتها إزاء أبرز القضايا الاقليمية والمحلية ذات الاهتمام المشترك، خاصة المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع في منطقة البلقان، كما استعرض السفراء العرب التطورات التى تشهدها المنطقة العربية في ضوء الاهتمام الذي أبدته وزيرة الخارجية في هذا الشان.
كما أعربت الوزيرة البوسنية أثناء اللقاء عن اعتزاز بلادها بالعلاقات مع مصر وكذلك الدول العربية، معربةً عن تطلعها لإجراء المزيد من اللقاءات في المستقبل مع المجموعة العربية.
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