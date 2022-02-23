/681181/ميناء-دمياط-يتداول-27-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة

شهد ميناء دمياط، تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و791 شاحنة.

دوت الخليج

وأكدت هيئة الميناء، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و200 طن تشمل: 13 ألف طن فوسفات و6 آلاف و200 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و185 طنا تشمل: 1136 طن قمح و20 ألفا و801 طن حديد و4 آلاف و970 طن فول و3 آلاف و296 طن خردة و1615 طن خشب زان و3083 طن أبلاكاش و19 ألفا و284 طن ذرة.

ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأشارت أن إجمالي حركة الصادرات من الحاويات بلغت 1062 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات وسلوفينيا وروسيا والصين وسريلانكا والولايات المتحدة ومالطا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وألمانيا واليونان وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 389 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1208 حاويات مكافئة.

وأوضحت الهيئة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 149 ألفا و856 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102 ألف و202 طن، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.

تداول 472 شاحنة و1978 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

هذا وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و472 شاحنة و77 سيارة ملاكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة و215 شاحنة و6 سيارات ملاكي وشملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و71 سيارة ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأشارت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 103 شاحنات و44 سيارة ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 95 شاحنة و8 سيارات ملاكي وغادرته السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 97 شاحنة و5 سيارات ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 68 شاحنة وسيارة ملاكي، فيما شهد ميناء نويبع استقبال ومغادرة السفينتين "أيلة" و"بريدج" واستقبل 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و19 سيارة ملاكي وتم تصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.