/681168/النائبة-رحاب-موسي-للحكومة-ما-هي-استراتيجية-الدولة-بشأن-غلاء-9-سلع-أساسية

دوت الخليج

وأوضحت موسي، أنه لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسي بحق فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء " الجمهورية الجديدة، إلا أن الرئيس دائما وأبدا ما يؤكد على عدم تأثير المواطن المصرى بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مساس بمحدودي الدخل، وأن المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي.

رحاب موسي: شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلي

وأضافت عضو مجلس النواب: لقد شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلي، وقاد ارتفاع بعض السلع معدل التضخم للصعود خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري، وتراجع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي، وأن الطامة الكبرى ارتفاع 10 سلع أساسية في السوق المحلي خلال الأشهر الماضية، فقد ارتفعت أسعار الفول بنسبة تتراوح بين 15 و20% ، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بسوق الجملة بين 10.5 جنيه و11 جنيها.

وتابعت: كما ارتفعت أسعار الدقيق السائب والمعبأ بنسبة 7% للطن، وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 5% أي بنحو 50 قرشًا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات.

وأوضحت موسي، أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار، ووصلت أسعار السلع الإستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح المناقشة العامة فى هذا الملف، لمعرفة إستراتيجية الحكومة بشأن السيطرة على موجة غلاء الأسعار، وما هي خطتها نحن حماية محدودى الدخل من تبعات خطوات الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وما هي الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق المصرية لمنع التلاعب فى الأسعار.