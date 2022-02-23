بشرى سارة للمتعثرين ساكنى عمارات الأوقاف بالداخلة

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أعلن النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد على، عضو مجلس الشيوخ، نجاحهما فى إقناع قيادات وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، لإصدار تعليمات فورية بوقف تنفيذ مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من المواطنين شاغلى الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بإخلاء الوحدات السكنية وطرد المواطنين منها.

دوت الخليج

أزمة عمارات الاوقاف بالداخلة

كانت أحكام قضائية قد صدرت بإخلاء عدد من وحدات الأوقاف من قاطنيها الذين تأخروا فى سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية مما تسبب فى تراكم الفوائد على هذه الأقساط، وهو ما جعل المواطنين عاجزين عن سداد هذه المستحقات.

وتحرك النائبان عبدالقادر، وعلى، فى التواصل مع عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، خلال الأسابيع الماضية، ونجح النائبان فى إصدار التعليمات لمدير هيئة الأوقاف بالوادى الجديد بوقف تنفيذ أحكام الطرد والإخلاء للمواطنين الذين تأخروا فى سداد قيمة الأقساط المستحقة على المواطنين شاغلى الوحدات السكنية، على أن يتم تشكيل لجنة السبت المقبل بهيئة الأوقاف المصرية، وعرض الأمر على لجنة مكبرة بالهيئة لدراسة جدولة قيمة الأقساط المستحقة على المواطنين.

على جانب آخر وجه النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد على، عضو مجلس الشيوخ، الشكر لقيادات وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، على تفهم القضية والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ليتمكنوا من سداد هذه الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية.