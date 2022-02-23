/681176/بالصور-بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-الدولي-استعدادا-للسفر-للمغرب

وصلت منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، بعثة فريق الزمالك إلي مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر للمغرب لملاقاة الوداد المغربي، بدوري مجموعات دور الــ 16 لابطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد نادي الزمالك لمباراته أمام نظيرة الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها ، يوم السبت.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل – السيد عطية.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد طارق – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح- حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – حازم إمام.

في خط الوسط: إمام عاشور – سيد نيمار – ماجد هاني – يوسف اوباما – اسلام جابر – احمد زيزو – محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بن شرقي – رزاق سيسة – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري – حسام أشرف.‏

انتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.