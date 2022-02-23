/681184/طارق-عبد-العزيز-النيابة-العامة-تقود-ثورة-تحديث-وتطوير-لتحقيق-العدالة-وتواكب-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابته نحو الجمهورية الجديدة ، من خلال تطبيق آليات وإجراءات معينه، تهدف إلي مواكبة التطور العالمي ، في عدد كبير من الجهات داخل الدولة ، واول من استجاب لهذة المتغيرات كانت النيابه العامه المصريه، التي تنوب عن الشعب المصري في اقتضاء حقوقه ، والتي أطلقت ثورة تحديث واكبت من خلالها أحدث النظم العالميه من خلال تطبيق الرقمنه الحديثه ، واستحداث منصات للمتابعه الدقيقه لمايجري في ربوع الوطن، والضرب بيد من حديد علي كل ما ينال من الهويه المصريه ، وكذلك كشف الحقائق أمام الرأي العام.

دوت الخليج

الجمهورية الجديدة

وأشاد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بوحدة الرصد والمتابعة التابعه لمكتب النائب العام ، وللنجاح الكبير الذي تقوم به الوحدة في التعاطي والتحرك السريع مع مختلف القضايا التى تواجه الشارع المصري ، وشدد عبد العزيز بأن القاصي والداني شاهد حجم الانجاز والنجاح الذي تحقق علي مدى الشهور الماضيه في مختلف القضايا الكبري والبيانات الواضحه ، التي تصدر عن مكتب النائب العام ، وكانت جميعها كاشفه عن الحقيقه بعيداً عن التهويل أو التهوين ولتقطع الطريق أمام التكهنات ومروجي الشائعات والحفاظ علي مقدرات الوطن.

ولفت عبد العزيز بان النيابه العامه في ثوبها الجديد ناصع البياض المتجدد المتطور بقيادة المستشار حمادة الصاوي ، كانت بحق اول قطار يصل محطة الجمهورية الجديدة ، باعتمادها لتقنية الرقمنه في كل معاملات النيابه ، لتكون لها الريادة كما كانت دائماً ، و لم تنسي الحفاظ علي الهويه المصريه ، من خلال التنبيه في نهاية البيانات الصادرة عنها بتزييليها بالحث علي ضرورة الحفاظ علي الهويه المصريه والحرص على التقاليد والأعراف المصريه والتعاليم الدينية السمحه.

وتابع عبد العزيز بأن الطفرة التي تحققت في عمل النيابه العامه ، ساهمت بشكل كبير في التسهيل علي المجتمع المصري ، والمتقاضين والمحامين في استقصاء الحقيقه بعيدا عن البيروقراطيه ،فتحية لمن اخذ زمام المبادرة ، وحسه الوطني في حماية المواطنين ، والحفاظ علي مقدرات الوطن.