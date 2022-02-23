سعفان: بدء الدورات التدريبية على مهنة التفصيل للصم والبكم بالوادى الجديد

وأعلن الوزير قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة.
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء محافظ الوادى الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم فى المجتمع، ويأتى ذلك ضمن 4 دورات تدريبية، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
وأضاف مدير المديرية، أن المتدربات يحصلن على شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة بعد إجراء الإختبار النهائى للدورة، تؤهلهم للعمل فى هذا المجال، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال شهرياً.
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