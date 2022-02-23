مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تتنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بشرم الشيخ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء؛ بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

ووقع البروتوكول الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمنشآت الحكومية والخدمية القائمة داخل مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تطوير مختلف المنشآت القائمة بالمدينة، والتي من بينها تطوير الحديقة المركزية المجاورة لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع الاستعدادات والترتيبات التي تُجرى لاستضافة جمهورية مصر العربية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 .

وعقب التوقيع، صرحت وزيرة البيئة بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية البيئة، وكذا المهام التي تقوم بها وزارة البيئة لإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يأتي أيضا في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، باعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأرض من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، بما يحقق المردود البيئي الجيد.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن توقيع البروتوكول يستهدف تطوير مدينة شرم الشيخ؛ سعياً من المحافظة لتصبح المدينة أول مدينة خضراء مستدامة على أرض مصر، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد الرسومات التصميمية والمقايسة الخاصة ببنود الأعمال للحديقة المركزية وفقاً لمعايير الاستدامة، وسيتم العمل على إتمام تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.