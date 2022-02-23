القوي العاملة: افتتاح أول مكتب تشغيل بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى توفير فرص عمل كريمة للشباب، تم افتتاح أول مكتب تشغيل بمديرية القوي العاملة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وذلك تيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم ودمجهم بسوق العمل بما يساهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي خطت فيها الدولة خطوات واسعة حيث وصلت نسبة البطالة حاليا إلى أقل من 7.4٪.

وقد أناب محمد سعفان وزير القوي العاملة، مدير مديرية القوي بالإسكندرية ياسر سعيد بافتتاح المكتب والذي يعتبر أول مكتب عمل متكامل بمدينة بشاير الخير الجديدة، وذلك بحضور العميد محمد حسن، والعقيد أحمد عباس المدير التنفيذي لمدينة بشاير الخير الجديدة

وأوضح مدير المديرية أنه من المخطط أن يقوم المكتب بخدمة ما يقرب من ٥٠ ألف أسرة بمدينة بشاير الخير، ويقدم كافة الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور، ومنها توفير فرص العمل بالقطاع الخاص وفرص العمل لـ "قادرون باختلاف" لرعاية هذه الفئة الأكثر احتياجا، وتوفير "حياة كريمة" لهم وعمل لائق ، فضلا عن استخراج "كعب العمل" المميكن، وشهادات قياس مستوى المهارة و مزاولة الحرفة ، والتسجيل لراغبي التدريب في الدورات التدريبية للشباب من الجنسين وتوجيههم لمراكز التدريب التابعة للمديرية في كافة أنحاء المحافظة لتأهيلهم لسوق العمل.