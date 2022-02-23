هيئة الدواء المصرية تعقد تصفيات المجموعة الثانية للمشاريع المشاركة في برنامج حوكمة...

عقدت هيئة الدواء المصرية، تصفيات المجموعة الثانية لمشاريع برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات ضمن مبادرة الرعاية الصيدلية - ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري، وذلك بمقر الهيئة بالمنيل.
وتمت المناقشات من خلال الحضور الفعلي بالإضافة للحضور أونلاين لمشاريع مستشفيات (الكرنك الدولي - طنطا الجامعي - كفر الدوار العام - معهد كبد المنوفية – مركز المنصورة الجامعي لأمراض العيون – مبرة الزقازيق - قنا العام – مركز أورام أسوان - الهلال التخصصي).
وبدأت التصفيات النهائية للمشاريع المشاركة في برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات وذلك لاختيار أفضل ثلاث مشاريع.
وتضمنت المشاريع التطويرية المجهودات المنظمة للصيادلة وأعضاء فرق حوكمة استخدام مضادات الميكروبات في الحد من الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية وما يترتب عليه من الخفض من حدوث مضاعفات للمرضى وتوفير في تكلفة العلاج الدوائي.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية بمصر لتقديم أفضل رعاية للمرضى.
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