القوى العاملة: بدء الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل لـ ”الصم والبكم”...

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، خاصة الـ "قادرون باختلاف" إيماناً بدورهم المهم في بناء المجتمعات .

وأعلن الوزير قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات ، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم في المجتمع ، ويأتي ذلك ضمن ٤ دورات تدريبية ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وأضاف مدير المديرية أن المتدربات يحصلن على شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة بعد إجراء الإختبار النهائي للدورة ، تؤهلهم للعمل في هذا المجال ، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال شهرياً .