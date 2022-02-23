رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجى ، تفقد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة .

إستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمى عن أحدث الأنظمة البحثية فى كافة المجالات التى من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة ، وناقش عدداً من القائمين على الأبحاث المتطورة التى تم تنفيذها ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية وإستقرار القوات المسلحة وما لمسه من الباحثين من فهم واعٍ وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها .

وفى نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقائمين على البحوث ، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى ذلك المجال ، مشيراً إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذى تم تنفيذها على مدار العام البحثى .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .