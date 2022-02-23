حقوق البرلمان تناقش ملف القضاء على العشوائيات بحضور رئيس جهاز التنمية الحضارية..وتؤكد: مصر اتخذت خطوات جادة في ملف حقوق الانسان خاصة بمجال الإسكان والصحة

/681195/حقوق-البرلمان-تناقش-ملف-القضاء-على-العشوائيات-بحضور-رئيس-جهاز-التنمية-الحضاريةوتؤكد-مصر-اتخذت-خطوات-جادة-في-ملف-حقوق-الانسان-خاصة-بمجال-الإسكان-والصحة

دوت الخليج

صندوق التنمية الحضارية والقضاء على العشوائيات

أوضح رضوان ان صندوق التنمية الحضارية تم إنشاؤه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2008 والذي يهدف لتطوير وتنمية المناطق العشوائية .

وانطلاقا من دور اللجنة للارتقاء بملف حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطن المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وطبقا للحق في السكن اللائق واستنادا اولا لمواد الدستور رقم ٥٩ و ٧٨ وثانيا للمحور الثاني بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، منها؛ تطوير المناطق العشوائية، تطوير المناطق الغير آمنة، توفير المرافق الأساسية في المجتمعات السكنية، توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية (مثل الخدمات الصحية والتعليمية)، زيادة وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، توفير تسهيلات لكافة الشرائح الاجتماعية للحصول على وحدات سكنية.

وقد أوضح اللواء/ خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية ان الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في ملف حقوق الانسان وخصوصًا في مجال الإسكان والصحة والحياة الكريمة، وان ما تم تقديمه من حياة كريمة بكل مشتملاتها للمواطن داخل المجتمع المصري وهو رد واقعي وحقيقي على مدعين تراجع مصر في ملف حقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة اتخذت خطوات لتفعيل مفهوم حقوق الانسان في توفير حياة كريمة، فحق المواطن في التمتع بحياة راقية ومتطورة في مجتمع عمراني جديد، يعزز من حقوق المواطن في خلق فرص عمل وصحة وتعليم وأمن بوجود دويلة صغيرة داخل كل منطقة يتم تطويرها شاملة عدد من الخدمات.

كما أشار أن صندوق التنمية الحضارية بناءً على تكليفات رئاسية باستكمال مشروعات المناطق العشوائية وأيضا المناطق الغير آمنة وفي مقدمتها مشروع الخيالة حي مصر القديمة وأرض الإنتاج الحربي والعبور الجديدة، 15 مايو الجديدة والتي سيتم تسليمها كاملة المرافق، كما سيقوم الصندوق سيقوم بعمل عدد من المراحل الانشائية العاجلة في عدد من المناطق محددة تم فيها إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات يصل الي 42 ألف وحدة سكنية تشملها المرحلة الأولي وحوالي 40 ألف وحدة كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى الانتهاء من 225 ألف وحدة جاهزة جميعها على التسليم بكامل أساسها.

وشدد ان الصندوق يعمل وفقاً لأربع مبادئ أساسية أهما انه لا يوجد إخلاء قسرى للمواطنين، وخير دليل على ذلك الإنجازات التي تمت في منطقة ماسبيرو والمناطق غير الآمنة الأخرى، ونقلهم وحداتهم الجديدة.

كما أوضح انه تم التعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الوكالات مثل الوكالة الألمانية والوكالة الإيطالية والوكالة الفرنسية ومنظمة الجيكا اليابانية، كما جاء وفد من دولة ليبيا للاطلاع على المشاريع التي قام بها الصندوق وذلك للعمل بها في إعادة الاعمار بدولتهم، وقال ان شغلنا الشاغل هو تحقيق السعادة للمواطن في كل ربوع مصر، ومصر ملتزمة بكل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان أهمهم تأمين حياة آمنة ومستقرة وكريمة للمواطن.

وأشاد رضوان بالمجهودات المبذولة من الصندوق بالرغم من محدودية عدد العاملين به، الا أنه يعد بمثابة خلية نحل قامت بتغطية محافظات مصر بالكامل وطالب باعداد ملخص توضيحي لإنجازات صندوق التنمية الحضارية في تطوير العشوائيات للرد بها على جميع المشككين في حالة حقوق الإنسان في مصر. كما اشاد بالجهود المبذولة للارتقاء بالمواطن المصري في الحصول على مسكن لائق وآمن بالإضافة لتوفير خدمات مرفقية واجتماعية.

طالب رضوان في ختام اللقاء إعداد دليل بكل الصعاب والتحديات التي واجهها الصندوق خلال عمله في القضاء على العشوائيات ليكون هذا الدليل متواجد بذاكرة مصر حتى يتوارثه الأجيال القادمة.