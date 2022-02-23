/681189/زوجة-أمام-النيابة-جوزي-ذلني-هو-وأخواته-البنات-وصورني-في-أوضاع- مخلة

مأساة انسانية تعرضت لها زوجة بمدينة المحلة عندما قرر زوج اذلالها حسب ما أدلت به امام جهات التحقيق، وذلك بالتعاون مع شقيقاتها من أجل ارغامها على توقيع ايصالات امانة، حيث أمر المستشار محمد البليشي رئيس نيابة مركز المحلة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الزوج المتهم في واقعة الاعتداء علي زوجته واجبارها علي توقيع إيصالات أمانة لدفعها بالتنازل عن حقوقها الشرعية والشروع في محاولة قتلها بالعش الزوجية بنطاق قرية المعتمدية 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

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وكشفت الزوجة أمام جهات التحقيق قائلة: "جوزي حاول يتخلص مني وذلني هو وأخواته البنات وصورني في أوضاع مخله بقصد اكراهي علي توقيع إيصالات أمانة" .

من جانبها كلفت جهات التحقيق بالتوقيع كشف الطب الشرعي علي الزوجة الضحية للحصر إصابتها وسماع أقوال شهود عيان حول وقائع قفزها من شرفة منزلها هربا من بطش زوجها المتهم في اكراها علي التنازل عن حقوقها الشرعية .

استعجال تقارير الأدلة الجنائية

أيضا قررت جهات التحقيق أهمية استعجال تقارير الأدلة الجنائية وإدارة التوثيق والتزوير حيال وقائع الإكراه علي توقيع إيصالات أمانة من عدمه وللتأكد من جود شبهه جنائيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي القرية بمحاولة انتحار "مياده .ن .ت" مصابة بكدمات وسحجات وكدمات وكسور بأطراف جسدها فور وصولها إلي مستشفي المحلة العام .

حيث انتقلت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث ، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة نجح ضباط مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم "هيثم .م" 35 سنة .

المتهم اعترف بارتكاب تلك الوقائع مع زوجته

الزوج المتهم اعترف بارتكاب تلك الوقائع مع زوجته بقصد اجبارها التخلي عن حقوقها الشرعية في ظل وجود خلافات أسرية مع زوجته حول بيع وشراء شقة سكنية .

الزوجة تمكنت من الهرب من تعدي زوجها عليها بالضرب

وقال أهالي القرية أن الزوجة تمكنت من الهرب من تعدي زوجها عليها بالضرب من خلال التخلص من حياتها بالقفز من الطابق الثالث من شرفة منزلها بالعش الزوجية بنطاق قرية المعتمدية وهو ما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف لنقلها إلي مستشفي المحلة العام لاسعافها .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس الزوج المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات .