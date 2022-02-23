/681192/محمد-رمضان-يستفز-الجمهور-بمعجون-أسنانه-من-ذهب-عيار-24-فيديو

نشر الفنان محمد رمضان صباح اليوم، فيديو له وهو يغسل أسنانه بمعجون أسنان مصنوع من ذهب عيار 24، وصاحبه بإحدى أغنياته، مما أستفز المتابعين له على السوشيال ميديا، وغيرهم من الجمهور العام، وإليكم بعض ردود الأفعال..

دوت الخليج ترصد ردود الأفعال على معجون أسنان الذهب الذي يستخدمه محمد رمضان

تعليقات الجمهور على فيديو محمد رمضان ومعجون الذهب

علق على الفيديوالذي نشره محمد رمضان على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عدد من متابعيه المصريين والعرب، وكان من بينهم من قال:"جيد ليه بس ليه. يعني الي دفع فلوس بهذا القدر على معجون اسنان ذهبي شكال لروحه".

وجاءت عدد من التعليقات الأخرى تعلن مدى تأثر الجمهور بهذا الفيديو، وكم يشعرون بالنقص والإحتياج، فقالت إحدة متابعاته:" احنا بعاد اوي يا لطيف"، بينما جاء تعليق آخر له يدل على أن محمد رمضان النجم جدير بهذا الطرف، وقالت:" تستاهل ما هو الذهب للذهب".

ومن متابعي محمد رمضان من تجاهل تمامًا معجون الأسنان المصنوع من ذهب عيار 24 الذي يستخدمه محمد رمضان في غسيل أسنانه، وقال له:"لا تسرف في الماء! سايب الحنفية مفتوحة ليه ؟"، وقال آخر عن تباهي محمد رمضان بهذه الرفاهية المبالغ فيها لأستفزاز جمهوره، وقال:"لو مش ذهب ما شاركت جمهورك فيها".

محمد رمضان يغسل أسنانه بالذهب

وقال أحد متابعي محمد رمضان على إنستجرام :"بدل ما تحط معجون اسنان من الذهب تتبرع للفقراء الكتير اوى اوى إلى فى بلدك".

تعليق على تيوتر عن معجون

قالت إحدى مستخدمي تويتر عن استخدام محمد رمضان معجون أسنان مصنوع من الذهب عيار 24، في ظل ما يعانيه البعض من الإحتياج لأبسط الأشياء وقالت:"محمد رمضان بيغسل سنانه بمعجون من الدهب واحنا مش عارفين نجيب دبلة دهب". تباهي محمد رمضان المستمر بما يملكه من رفاهية زائدة عن الحد، في ظل الأزمات الإقتصادية في كل دول العالم والفقر الذي يؤيد الكثيرين عن سد إحتياجاتهم الأساسية، وتحقيق آمالهم يرفع من السخط لديهم، وعل الفنان مراعاة شعور جحمهوره ودعمه، وليس التباهي بما لديه.