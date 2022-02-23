/681199/وكيلة-القوى-العاملة-تطالب-بغلق-أي-منظمات-أو-جمعيات-أهلية-لا-تقوم-بدورها

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بفتح ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية التى لا تقوم بدورها التى أنشأت من أجله، فهناك جمعيات تعمل كذراع مساعد لمصرنا الحبيبة من أجل تقديم المساعدة والدعم الحقيقي، وتعتبر من سواعد الدولة المصرية، وهناك جمعيات ومنظمات أخرى لا تعمل وليس لها أنشطة وإنما مجرد ترخيص للجمعية أو المنظمة وفقط، دون أن يكون لها دور أو أنشطة أو اى فعاليات نهائي.

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وأكملت وكيلة القوى العاملة: العمل الأهلي عمل توعوي وتطوعي وهدفه الخدمة العامة، ومن يقوم به يجب أن يكون هدفه تقديم الخدمات الأهلية أو المجتمعية، كلا فى مجاله وكلا فيما أنشئ من اجله، وليس مجرد اسم للجمعية يتم وضعه على كروت الأعضاء من باب التباهي وفقط.

سولاف درويش تطالب بغلق أي منظمات أو جمعيات أهلية لا تقوم بدورها

وطالبت سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بنشر الوعي لدى الأعضاء والمتطوعين ومجالس إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمعية، بأهمية العمل العام وعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، ويجب إعادة تنظيم قواعد هذه المؤسسات من أجل تحقيق أهدافها السامية الحد من الفقر والقضاء على العشوائية وتمكين المرأة وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

وتابعت: كما عليها أن تساهم معنا فى تغيير بعض الثقافات والموروثات الزوج المبكر وختان الإناث وغيرها من الأهداف التى تحتاج الكثير والكثير من العمل على ارض الواقع ولن يتم ذلك دون هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الخدمة العامة.

النواب يرفع جلساته العامة بعد الموافقة علي 4 مشروعات قوانين نهائيا

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس أمس.

ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.