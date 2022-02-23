تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس هيئة قناة السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس هيئة قناة السويس خلال العام الدراسى الماضى 2020 / 2021، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.





وأعرب الفريق ربيع عن اعتزازه بأبنائه الطلاب المتفوقين، وحثهم على المحافظة على التفوق واستكمال مسيرة النجاح خلال دراستهم الجامعية، متمنيا لهم التوفيق فى مسيرتهم العلمية والعملية. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن صناعة التفوق مهمة وطنية تتطلب رعاية المتفوقين ومتابعتهم الدورية بما يمكن معه الاستفادة من العقول الشابة وتوجيهها الوجهة الصحيحة للمشاركة فى بناء مستقبل مشرق. شمل التكريم الطلاب أحمد كمال سيد وعبد الرحمن أحمد حسن ويوانا شريف شنودة ومحمد إسلام السيد ومحمد أسامة صقر وماهينور ناصرالسيد. كما حرص رئيس الهيئة على تكريم أحمد جباس مدير مدرسة هيئة قناة السويس ببورفؤاد، وأسامة محمد محمود مدير مدرسة هيئة قناة السويس ببورتوفيق، موجها لهما الشكر على جهدهما لتخريج مجموعة متميزة من المتفوقين من أبناء مدارس الهيئة.

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