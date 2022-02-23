نهاية 2022.. الخشت يعقد اجتماعا لمناقشة برنامج افتتاح جامعة القاهرة الدولية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، لبحث ومناقشة برنامج افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والمتوقع افتتاحه نهاية العام الجارى لتكون أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج.





وناقش الاجتماع، التجهيزات الإدارية والأكاديمية نظرًا لقرب انتهاء البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى وإتمام المشروع بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة، كما ناقش الاجتماع ضرورة الانتهاء من إعداد البرامج التى سيتم بدء الدراسة بها بالجامعة الدولية بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبى الحاجة الوظيفية فى المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجًا بمواصفات عالمية يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ويأتى فرع جامعة القاهرة الدولية فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفى ظل فلسفة جامعة القاهرة التى تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمى.

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمى والبحثى من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملى وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.

وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية فى مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل فى السوق العالمية، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة فى بيئة عالمية تفاعلية.

ويضم فرع جامعة القاهرة الدولية، مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم ايضا بجوار البرامج كليات تدخل فى صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مثل كلية تطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوت وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وكلية الطاقة والطاقة المتجددة، وأكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضى الذى يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دورى الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسة، وهى العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية فى مجالات عالمية، مثل علوم النانو تكنولوجى وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية.

وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثى والتدريسى وكفاءات العمل فى الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إدارى وإلكترونى يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.