سفير المكسيك: التبادل الثقافى مع مصر أحد أهم أعمدة جدول الأعمال الثنائية

جدة - نرمين السيد - وقال تريب، إن عام 2022 سيظل التبادل الثقافى بين مصر والمكسيك أحد أهم أعمدة جدول الأعمال الثنائية، نظراللتواصل الوثيق بين الدولتين ذاتا التراث الثقافى الثرى والعريق، كما ستواصل المكسيك تعزيز تنوعها الثقافى من خلال مبادرات سوف تساهم فى أنشطة الحياة الثقافية المتوهجة، لتعزيز العلاقات بين البلدين.



وأعلن أنه من بين الأنشطة، أن السفارة سوف تستضيف أول مسابقة لترجمة قصة مكسيكية فى مصر، وزيارة لاثنين من كبار الكتاب المكسيكين، ورسامى جداريات، ومعارض فنية، ومعرضا للتصوير الفوتوغرافى للطائرات بدون طيار، ومعرضا مشتركا للرسوم المتحركة يتركز حول التغير المناخى بمشاركة فنانين مصريين ومكسيكيين.

كما أعلن السفير عن مبادرات تتضمن عروضا للرقص الفلكلورى، ومؤتمرا حول حماية الممتلكات الثقافية، المشاركة فى المهرجانات السينمائية، تقديم الكتب، واحتفالية يوم الموتى الشهير عالميا فى شهر نوفمبر.

وأكد، أن سفارة المكسيك تعتمد على شراكتها مع حلفاء مهمين مثل وزارة الثقافة المصرى، المجلس الأعلى للآثار، المركز القومى للترجمة، ومنظمة التجارة العالمية (IOM)، المركز الثقافى الإيطالى، والمعهد اللاتينى الإيطالى (IILA)، وبعض السفارات المعتمدة والقطاع الخاص من أجل تنفيذ الأنشطة الثقافية فى عام 2022.