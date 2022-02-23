وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكري الاسراء والمعراج

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج . وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن تتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من تنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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