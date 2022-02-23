تحرير 28 محضر وإغلاق مقهى مخالف بمدينة المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 28 محضر متنوع وأغلقت أحد المقاهى خلال حملة مكبرة على شوارع مدينة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الشارع ورفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والأسواق والمقاهي . أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس المركز أنه تم المرور على شوارع مدينة المنيا و منها شارع محمد بدوى والحسينى و غيرها حيث تم غلق أحد المقاهى لتقديمها الشيشة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مؤكدا ً على استمرار هذه الحملات لرفع الإشغالات بالشوارع والتى تعيق حركة السير إلى جانب المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

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