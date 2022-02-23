متولي ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي استعداداً لمواجهة صن داونز

/681201/متولي-ينتظم-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي-استعدادا-لمواجهة--صن-داونز

شارك محمود متولي في مران الأهلي الجماعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلي في قطر، حيث عاد إلي القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما بيرسي تاو تعافي من الإصابة في العضلة الأمامية وينتظم في تدريبات الكرة ويعود للقائمة أمام صن داونز وتبقي مشاركته رؤية فنية لبيتسو، وعلي معلول يتخلص من إجهاد السمانة.

حقق النادي الأهلي الفوز على مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على مصر المقاصة، وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم بعد تهديد مرمى الفريق الفيومي في أكثر من فرصة.

بينما لم يهدد المقاصة مرمى الأهلي في أي كرة، حيث تفوق لاعبي المارد الأحمر خلال مجريات المباراة وسيطروا على جميع أحداثها.

وسجل لويس ميكيسوني الهدف الأول والثاني للأهلي في الدقائق 13 و15، وتألق بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول.

وعزز حسين الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني أستمر الأهلي في ضغطه على المقاصة وأضاعوا أكثر من فرصة.

حتى سجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للنادي الأهلي على المقاصة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 22 متصدراً جدول الدوري وخلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والزمالك ثالثاً بـ19 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الثامنة بالمركز الـ16 .

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – محمد شريف.