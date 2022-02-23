/681207/تصل-إلى-الصقيع-الأرصاد-الجوية-تحذر-من-انخفاض-درجات-الحرارة

قالت د/ منار غانم عضو المجلس الاعلامى للارصاد ان اليوم الاربعاء سيشهد تقلبات جوية ونشاط للرياح وسقوط امطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط الصعيد ومن المتوقع ان درجة الحرارة الصغرى ستكون 11 والعظمى 23 .

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وتابعت ان هذا يحدث نتيجة تقلبات جوية فى الطقس بسبب تأثرنا بتقلبات فى طبقات الجو العليا وايضا على سطح الارض و بالتالى من المتوقع أن نشهد اليوم جو دافىء فى فترة الصباحية ومع تقدم ساعات النهار يهل بعض الرمال والاتربة على اغلب مناطق الجمهورية وسقوط امطار رعدية خفيفة على اغلب انحاء الجمهورية.

الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة

واكدت عبر لقائها فى قناه اكسترا نيوز ان مع دخول ساعات الليل ستشهد انخفاض فى درجة الحرارة تصل الى الصقيع وان حالة الطقس تكون شديد البرودة على كافة الانحاء، مضيفة ان غدا ستشهد انخفاض ايضا فى درجة الحرارة بحوالى 6 درجات عن اليوم.

الالتزام بالملابس الشتوية

وأوضحت الدكتور منار غانم انه يجب الالتزام بالملابس الشتوية وان الحالة الجوية سوف تستمر حتى يوم الجمعة واضافت ان من يوم السبت القادم سوف نشعر بتحسن فى الحالة الجوية وتعود درجات الحرارة للاعتدال مرة اخرى.